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الجمعة، 08-09-2023 12:48 م

الذهب عالميا يرتفع قليلا ويتجه لانخفاض أسبوعي

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الوكيل الاخباري- صعد الذهب قليلاً اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية التي تزداد قوة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.09 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 حزيران.


وصعد البلاديوم 1 بالمئة إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

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