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الأربعاء، 16-08-2023 09:52 ص

الذهب عالمياً يستقر قرب 1900 دولار

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأميركية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأونصة، واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب أمس الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو مع وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.


ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر يوليو لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.61 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 % إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1237.45 دولار.

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