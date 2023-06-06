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الثلاثاء، 06-06-2023 09:21 ص

الذهب عالمياً يستقر وسط آمال بتوقف الفدرالي الأميركي عن رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأميركي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر.اضافة اعلان


واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1977.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعدما هبط أمس الاثنين بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.683%.

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن قطاع الخدمات الأميركي لم يسجل نمواً يذكر في أيار مع تباطؤ الطلبيات الجديدة وهو ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات لأدنى مستوياته في 3 سنوات مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في معركته ضد التضخم.

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