الذهب عالمياً يصعد بحذر

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث يخيم الحذر على الأسواق بشكل عام قبل ساعات من شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم، والتي قد تحمل مزيد من الإشارات حول وجهة الفيدرالي الفترة القادمة.

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وفي الوقت نفسه، تستعد الأسواق لسيل من بيانات الوظائف القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات.



وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1850.19 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.05% إلى 1855.60 دولار.



وهبط مؤشر الدولار إلى مستويات الـ 104.1، منخفضًا بنسبة 0.2%.



