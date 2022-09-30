الذهب عالميا يقترب من أسوأ هبوط منذ 18 شهرا

الوكيل الاخباري - تقترب أسعار الذهب، التي صعدت الجمعة مع هبوط الدولار، من تسجيل أسوأ هبوط ربع سنوي منذ آذار العام الماضي، مع تمسك البنوك المركزية على مستوى العالم بالسياسات النقدية المتشددة.

اضافة اعلان



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.3% إلى 1665.99 دولارا للأوقية (الأونصة) ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.4%.



وعلى المستوى ربع السنوي، بلغ تراجع المعدن النفيس 7.8%، وهو الأسوأ منذ الربع الأول لعام 2021.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1674.50 دولارا.



واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى خلال أسبوع؛ مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ( العربية )







