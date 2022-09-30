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الجمعة، 30-09-2022 07:19 م

الذهب عالميا يقترب من أسوأ هبوط منذ 18 شهرا

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الوكيل الاخباري - تقترب أسعار الذهب، التي صعدت الجمعة مع هبوط الدولار، من تسجيل أسوأ هبوط ربع سنوي منذ آذار العام الماضي، مع تمسك البنوك المركزية على مستوى العالم بالسياسات النقدية المتشددة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.3% إلى 1665.99 دولارا للأوقية (الأونصة) ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.4%.

وعلى المستوى ربع السنوي، بلغ تراجع المعدن النفيس 7.8%، وهو الأسوأ منذ الربع الأول لعام 2021.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1674.50 دولارا.


واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى خلال أسبوع؛ مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ( العربية )




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