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الجمعة، 11-11-2022 06:06 م

الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ ثمانية أشهر

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من ثمانية أشهر، إذ عززت البيانات الأميركية، التي تشير لتباطؤ التضخم، الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1751.29 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن الأسعار ارتفعت 4.2 في المائة خلال الأسبوع. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1752.80 دولار.


وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.59 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.


وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1034.31 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ شباط 2021. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1954.29 دولار.

 

بترا

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