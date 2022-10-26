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الأربعاء، 26-10-2022 04:36 م

الذهب يتعافى مع تراجع الدولار إثر رهانات على تباطؤ وتيرة رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن الفدرالي الأميركي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 1663.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1667.10 دولار للأونصة.


وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أميركية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددا في السياسة النقدية من المركزي الأميركية بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1% مسجلة 19.56 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.9% إلى 922.90 دولار للأونصة كما صعد البلاديوم 2.1% إلى 1963.81 دولار.

 

CNBC

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