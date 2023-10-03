الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022، مع استمرار عمليات البيع، بعدما أكد عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة اليوم.

اضافة اعلان



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارا للأوقية، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1833.40 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف.