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الأحد، 30-04-2023 09:38 ص

الرئيس الإيراني: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن التبادل الاقتصادي مع الدول العربية ارتفع ما بين 4 إلى 5 أضعاف.

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وفي تصريح صحفي في خوزستان جنوب غرب إيران، اعتبر رئيسي أنه من الضروري تنشيط الاقتصاد السياحي والزراعي في خوزستان وتابع: "المبادلات الاقتصادية مع الدول العربية زادت من أربع إلى خمسة أضعاف، وأن خوزستان لديها القدرة اللازمة لتطوير التجارة الخارجية مع الدول العربية في الخليج".

وقال: إن خط سكة حديد "شلمجة –البصرة" رغبة طويلة الأمد لأهالي خوزستان والعراق، مما يوفر الأساس لتسهيل الأعمال التجارية، وسيتم الانتهاء من هذا الخط.

وأوضح رئيسي أنه تم تدشين مشاريع مهمة في هذه الزيارة. روسيا اليوم 


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