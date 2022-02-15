الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

هام من الصحة حول الملفات الطبية للمواطنين

الثلاثاء، 15-02-2022 11:00 ص

الروبل الروسي يتعافى وبورصة موسكو تصعد

620b6c0442360435376b0971


الوكيل الاخباري- تعافت العملة الروسية، اليوم الثلاثاء، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة وحدات عسكرية إلى مواقع تمركزها الدائمة بعد إجراء تدريبات.

وبحلول الساعة 11:23 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 56 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.15 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 44 كوبيكا إلى 86.27 روبل.

كذلك صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.44% إلى 3566.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.35% إلى 1489 نقطة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تابعة للمنطقتين الجنوبية والغربية ستبدأ في العودة إلى مراكز تمركزها الدائمة بعد التدريبات.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

جهود حكومية لتوفير تمويل ميسر لمشروع الناقل الوطني

620b8ed71af75

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

1635943197908

تراجع الدولار الأميركي عالميا

620bacb642360453231c4286

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك رقمي

11-114

عودة القوات الروسية لقواعدها تخفض أسعار النفط

620b9d3b42360420a907982b

ماذا يخبئ المستقبل للعملة الروسية؟

أخبار متعلقة
61f8f50b4236046b3c755a54

الدولار دون مستوى 77 روبلا

61f260c242360432a30b4503

بورصة موسكو والروبل الروسي يصعدان

61efc90a423604681226abd6

بعد تراجع حاد.. ارتفاع مؤشري بورصة موسكو

61ee9d054c59b702ff282fa9

الكرملين يعلق على انخفاض بورصة موسكو والروبل

3994575_1590565346

بورصة موسكو تعوض بعض خسائرها