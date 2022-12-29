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الخميس، 29-12-2022 12:02 م

الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر

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الوكيل الإخباري - انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار اليوم الخميس، إذ يعاني تحت وطأة التوقعات بأن العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي قد تحد من عائدات التصدير.

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وهبط الروبل 0.9 % مقابل الدولار إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 أبريل.


كما تراجع 0.7 % إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6 % أمام اليوان إلى 10.31.


وفقد الروبل الدعم الرئيسي لفترة تسديد الضرائب بنهاية كل شهر عندما يقوم المصدرون عادة بتحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل لسداد الالتزامات المحلية. ( سكاي نيوز

 


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