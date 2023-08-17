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الخميس، 17-08-2023 01:12 م

الروبل الروسي يواصل ارتفاعه

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الوكيل الإخباري - تواصل العملة الروسية ارتفاعها، حيث سجل الروبل في تعاملات اليوم الخميس أعلى مستوى له أمام الدولار واليورو منذ 2 أغسطس الجاري.

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وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 67 كوبيكا إلى 93.99 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 99 كوبيكا إلى 101.98 روبل.


كما تراجعت العملة الصينية اليوان بواقع 11 كوبيكا إلى 12.79 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.


وتصعد العملة الروسية على خلفية تقارير تحدثت عن اتفاق غير رسمي أبرم بين الحكومة الروسية والشركات المصدرة لزيادة بيع عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية.

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