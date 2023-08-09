الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

بلعاوي: متحور إيريس ليس أكثر ضراراً لكنه أكثر انتشاراً ومن المتوقع أن يصبح سائداً

وزارة التربية: 200 ألف طالب وطالبة سجلوا في الصف الأول الأساسي للعام الجديد

جيش الاحتلال: إحباط تهريب 10 مُسيّرات إلى غزة

الاقتصاد الرقمي: تجهيز مراكز خدمات حكومية في عدة محافظات

تسوية الأوضاع الضريبية لـ685 شركة ومكلَّف

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الأردن ورواندا يعقدان اليوم مشاورات سياسية

توصية بإصدار نظام يُحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بعمان

وزارة العمل تنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية في 6 أشهر

صناعة الأردن تُثمن قرار إلزام المدارس بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية

 
الأربعاء، 09-08-2023 10:25 ص

الدولار يتراجع عالمياً

32


الوكيل الإخباري - انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، إذ أشارت مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى تحسن الإقبال على المخاطرة بالرغم من ظهور علامات جديدة على معاناة الاقتصاد الصيني.

وقال تجار إن البنوك الصينية المملوكة للدولة عمدت إلى بيع الدولار مما ساعد اليوان على الصعود من أدنى مستوياته في شهر حتى مع دخول البلاد في مرحلة انكماش في الأسعار.

اضافة اعلان

 

وأشار تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر الصرف عند مستوى أقوى من المتوقع يبلغ 7.1588 للدولار قبل الفتح إلى عدم ارتياحه إزاء تراجع اليوان في الفترة الماضية.

وساعد ذلك أيضا الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام اليورو والجنيه الإسترليني وأربع عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.15 % إلى 102.37 في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا متخليا عن بعض مكاسبه التي بلغت 0.47% في الجلسة الماضية.

إقرأ ايضا
25

الذهب عالمياً يرتفع من أدنى مستوياته في شهر بعد انخفاض الدولار

thumbs_b_c_10a1ba1a6f1315f0f87c521bb8abe6f8

قطر: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام

256

أوكرانيا تبحث عن مخطط بديل لتصدير الحبوب

62-110247-flotation-decisions-inflation-egypt-record-levels_700x400

توقعات بتسجيل معدل تضخم قياسي في مصر

LYNXNPEB6Q0SB_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

أخبار متعلقة
2022_04_21_04_45_58

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

دولارات 2

الدولار يتراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

2523

الذهب عالمياً يرتفع لأعلى مستوى بدعم من تراجع الدولار

1690398807628

الاسترليني يواصل الصعود أمام الدولار

320232311137298401546

لكل المقترضين من البنوك.. الأسواق تترقب ورفع الفائدة غداً الأربعاء بات مؤكداً

1689868948798

انخفاض الاسترليني أمام الدولار