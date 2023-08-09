الدولار يتراجع عالمياً

الوكيل الإخباري - انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، إذ أشارت مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى تحسن الإقبال على المخاطرة بالرغم من ظهور علامات جديدة على معاناة الاقتصاد الصيني.



وقال تجار إن البنوك الصينية المملوكة للدولة عمدت إلى بيع الدولار مما ساعد اليوان على الصعود من أدنى مستوياته في شهر حتى مع دخول البلاد في مرحلة انكماش في الأسعار.

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وأشار تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر الصرف عند مستوى أقوى من المتوقع يبلغ 7.1588 للدولار قبل الفتح إلى عدم ارتياحه إزاء تراجع اليوان في الفترة الماضية.





وساعد ذلك أيضا الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام اليورو والجنيه الإسترليني وأربع عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.15 % إلى 102.37 في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا متخليا عن بعض مكاسبه التي بلغت 0.47% في الجلسة الماضية.

