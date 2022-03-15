بعد الانهيار التاريخي.. أسهم التكنولوجيا الصينية تواصل التراجع مع تزايد المخاطر

الوكيل الإخباري -تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية للجلسة الثالثة في هونغ كونغ حيث تدافع المستثمرون لبيع الأسهم وسط مخاوف بشأن علاقات بكين مع روسيا والتأثير التنظيمي المستمر.



وانخفض مؤشر Hang Seng Tech بما يصل إلى 7.2% يوم الثلاثاء، مواصلا انخفاضه بنسبة 11% في الجلسة السابقة والذي كان أكبر انخفاض منذ إطلاق المؤشر في يوليو 2020. كما كانت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وتينسنت القابضة من بين الأسوأ أداء.



ويأتي هذا التراجع، بعد انخفاضات كبيرة لأسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة خلال تعاملات أمس، حيث وصف محللو جي بي مورغان، بعض شركات الإنترنت الصينية بأنها "غير قابلة للاستثمار".

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