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الأربعاء، 20-09-2023 05:20 م

الروبل يصعد أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو في بورصة موسكو

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الوكيل الاخباري- صعدت العملة الروسية في بورصة موسكو اليوم الأربعاء أمام نظيرتها الأمريكية وتراجعت مقابل اليورو، فيما ارتفع مؤشرا سوق الأسهم الروسية.

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وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.59 روبل، خلافا لليورو الذي صعد بواقع 15 كوبيكا إلى 103.37 روبل.

أما العملة الصينية اليوان فقد انخفضت بواقع 4 كوبيكات إلى 13.214 روبل، حسب بيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.18% إلى 3089.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.44% إلى 1007.77 نقطة.

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