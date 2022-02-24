الروبل يهبط والأسهم تنهار بأكثر من 10%

الوكيل الاخباري- استجابت الأسواق المالية سريعا إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، إذ تراجعت الأسواق الآسيوية والعربية على وقع تلك العمليات، فيما تداركت روسيا الموقف وأعلنت إيقاف عمليات التداول في سوقها المالي بعد هبوط مؤشرها بأكثر من 10%.



الروبل

وهبطت العملة الروسية الروبل، وصعدت العملة الأميركية أمامها لأعلى مستوى منذ يناير 2016.



وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 اليوم الخميس وتراجع 3.6% مقابل الدولار إلى 84.0750 بعد دقائق

من الفتح، وانخفض 3.9% إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلا نزولا قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع.

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