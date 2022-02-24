الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

الأردن: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا

عقل: مع ارتفاع النفط عالمياً تثبيت الاسعار محلياً لن يكون حلاً

العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجورة في إربد

الخارجية تنشر أرقام التواصل الساخن للأردنيين في أوكرانيا‬⁩

تجارة عمان تطالب بالعودة للقوائم الاسترشادية في قطاع الألبسة

الخميس، 24-02-2022 09:31 ص

الروبل يهبط والأسهم تنهار بأكثر من 10%

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الوكيل الاخباري- استجابت الأسواق المالية سريعا إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، إذ تراجعت الأسواق الآسيوية والعربية على وقع تلك العمليات، فيما تداركت روسيا الموقف وأعلنت إيقاف عمليات التداول في سوقها المالي بعد هبوط مؤشرها بأكثر من 10%.

الروبل
وهبطت العملة الروسية الروبل، وصعدت العملة الأميركية أمامها لأعلى مستوى منذ يناير 2016.

وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 اليوم الخميس وتراجع 3.6% مقابل الدولار إلى 84.0750 بعد دقائق
من الفتح، وانخفض 3.9% إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلا نزولا قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع.

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