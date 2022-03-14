الزكاة السعودية ترصد 88 حالة اشتباه تستر تجاري الأسبوع الماضي

الوكيل الاخباري-نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية، خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد على 1300 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية بمناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وبمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية.



وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن الزيارات الرقابية شملت العديد من الأنشطة، كان من أبرزها محلات بيع قطع الغيار، والأغذية والمشروبات، والصحة، والبترول والغاز، وذلك في معظم مناطق المملكة، حيث شملت منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وجازان، وتبوك، ونجران، ومنطقة عسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة.



وأشارت الهيئة في هذا الشأن إلى أن منطقة الرياض شهدت أعلى معدل زيارات قامت بها الفرق الرقابية بالهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التي جرى تنفيذها 126 زيارة.

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