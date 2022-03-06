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الأحد، 06-03-2022 03:49 م

السعودية: إعادة تمويل محافظ عقارية بـ 28 مليار ريال في 4 أعوام

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الوكيل الإخباري -أسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في إعادة تمويل محافظ عقارية بمبالغ تجاوزت 28 مليار ريال، و8.4 مليارات تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل تم تدويرها لمدة أربعة أعوام.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، عن نائب الرئيس التنفيذي للأعمال والأسواق في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد عبدالجبار، أن "قيمة المحافظ، التي قامت الشركة بإعادة تمويلها منذ تأسيسها وحتى الآن، بلغت نحو 19.5 مليار ريال مع أغلب البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري والجهات الحكومية ذات العلاقة".

وأضاف أن عدد تلك الجهات بلغ 13 جهة، فيما جار العمل مع سبع جهات أخرى، الأمر الذي سيكون سابقة لإعادة التمويل مع جميع الممولين العقاريين المرخصين، وبالتالي تكون إعادة التمويل أكثر سلاسة متى دعت الحاجة إلى ذلك.

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