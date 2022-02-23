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الأربعاء، 23-02-2022 02:22 م

السعودية: العقار سيسهم في الناتج المحلي بـ8.8% بحلول 2030

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الوكيل الاخباري- قال وزير شؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد الحقيل، إن القطاع العقاري سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8% بحلول العام 2030، وزيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80%، مما يعزز فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية تبلغ 2.57% حتى العام 2030.

وأضاف الحقيل على هامش منتدى مستقبل العقار في الرياض، إنه في السابق لم يستثمر بشكل كاف في مفهوم العقار التجاري والسياحي والزراعي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأنشطة العقارية، مشيرا إلى أنه حاليا أصبح لكل قطاع من القطاعات في الممكة مفهوم عقاري خاص به.

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