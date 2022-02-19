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السبت، 19-02-2022 09:33 ص

السعودية تعاقب 51 منشأة لمخالفة نظام الاستثمار التعديني في يناير

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الوكيل الاخباري-نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 702 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي 2022، حيث أصدرت 51 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في 29 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و8 عقوبات لاستغلال خام البحص و7 لاستغلال مواد الردميات و4 عقوبات لاستغلال مواد الطين، بينما أصدرت عقوبة واحدة لاستغلال الحجر الجيري، ورمل السيليكا، ومواد الفلسبار.

وأشارت الوزارة ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية إلى أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بـ 13 عقوبة لكل منهما، ثم منطقة الرياض بـ12 عقوبة، تليها منطقة تبوك بـ 6 عقوبات، ومنطقة المدينة المنورة بـ4 عقوبات، في حين سجلت مناطق القصيم والجوف وجازان عقوبة واحدة لكل منها.

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