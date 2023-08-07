السعودية توقع اتفاقية مع شركة تركية لتصنيع الطائرات المسيرة

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، على منصة إكس أن السعودية وقعت اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة بايكار تكنولوجيز التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة.



وأضافت الشركة "ستعزز هذه الاتفاقية دورنا في دعم صناعة الدفاع الوطنية وتعزيز قدراتنا المحلية".

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وفي يوليو اتفقت السعودية على شراء طائرات مسيرة تركية من شركة بايكار في أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا.



يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسست في مايو 2017، وهي تعمل على تطوير ودعم الصناعات الدفاعية في السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي.



