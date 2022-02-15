السعودية: صندوق الاستثمارات يرفع ملكيته في الأسهم الأميركية 29%

الوكيل الاخباري- قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، في إفصاح تنظيمي أميركي إنه استحوذ على أسهم مدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تقترب من 56 مليار دولار اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وذلك ارتفاعا من 43.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول، مدعوما بزيادة قيمة شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية.



وأظهر الإفصاح أن قيمة حيازات الصندوق في لوسيد بلغت في ديسمبر/ كانون الأول 38.6 مليار دولار، ارتفاعا من 25.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول.



كان إدراج لوسيد في يوليو/ تموز من العام الماضي بمثابة دفعة قوية لصندوق الثروة السيادي السعودي. واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حاليا حصة في لوسيد تقترب من 62%، أكثر من مليار دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة وزاد استثماراته في فبراير/ شباط 2021.

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