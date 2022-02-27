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الأحد، 27-02-2022 11:18 ص

السعودية: معادن تتحول للربحية بـ5.2 مليار ريال في 2021 وتوصي بزيادة رأسمالها 100%

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الوكيل الاخباري- تحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إلى تحقيق صافي ربح نحو 5.23 مليار ريال في 2021، مقابل خسائر نحو 208.98 مليون ريال في 2020.

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وقالت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح في 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، وارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة "معادن"، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف متمثلة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3% ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 30% وتكلفة التمويل بنسبة 27%.


وبلغ إجمالي إيرادات "معادن" نحو 26.77 مليار ريال في 2021، مقابل 18.6 مليار ريال إيرادات العام 2020، بزيادة 44%.

 

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