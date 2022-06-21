الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 21-06-2022 08:21 م

السعودية ومصر توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار

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الوكيل الاخباري -  قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الثلاثاء، إن مصر والسعودية وقعتا 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار، خلال زيارة أجراها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة.

وقدمت السعودية دعما ماليا بمليارات الدولارات لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، حيث تأتي الجولة الجديدة من الاستثمارات، في وقت تعاني فيه القاهرة من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

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