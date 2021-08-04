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الأربعاء، 04-08-2021 07:47 م

السعودي : ارتفاع حركة بيع العقار 45% خلال 7 أشهر من 2021 - فيديو

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 الوكيل الاخباري - اكد الخبير في القطاع العقاري اسماعيل السعودي ارتفاع حركة بيع العقار 45% خلال 7 أشهر من 2021 .

وقال في تصريح على قناة المملكة ان السبب الاساسي في ارتفاع التداول العقاري في الاردن هو الاعفاءات على رسم التسجيل من الحكومة بقيمة 50 % على رسوم التسجيل .

واشار السعودي ان هناك انحطاط على التداول العقاري في السنوات الخمس الاخيرة بسبب بعض التحديات التي تواجه المطورين على القطاع العقاري الاردني اهمها الفوائد البنكية على قروض الاسكان وتنظيم المناطق المتاحة للسكن التي لا تلبي سعر الاراضي ليعكسه المطور على قيمة العقار .

ولفت السعودي ان طلب السكن بالعاصمة عمان يسبب ارتفاع اسعار الاراضي ، مشيراً الى ضرورة وجود خطط لتنظيم اراضي قريبة من العاصمة عمان .

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