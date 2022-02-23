الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر: وفاتان و365 إصابة جديدة بكورونا

الخصاونة : الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة سيبقى متمسِّكاً بمبادئه وثوابته

بيان صادر عن وزارة التربية بشأن صورة متداولة على مواقع التواصل

مديرية الأمن العام توقع مذكرة تفاهم مع شركة بيانات للملكية الفكرية

نقيب المهندسين الزراعيين : إجراءات ‏وزارة العمل أوقفت ‏برنامج تدريب حديثي التخرج

انخفاض نسب إشغال المستشفيات لحالات كورونا في الأردن

انخفاض ملموس في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الذهب ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة والتركيز على أوكرانيا

العسعس يشيد بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات

20 وفاة و 8144 إصابة كورونا في الاردن اليوم

الأربعاء، 23-02-2022 04:35 م

السودان: صادرات الذهب تقفز لـ 1.7 مليار دولار

download (1)


الوكيل الإخباري -توقع وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبدالله، مواصلة القفزة القياسية بإنتاج بلاده من الذهب خلال العام الحالي، مرجعا توقعاته هذه إلى جاذبية القطاع ودخول المستثمرين إليه.


وجاءت توقعات الوزير السوداني خلال جلسة حوارية على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 16 للثروة المعدنية الذي تستضيفه الإمارات ويعقد في الفجيرة.

وكشف عبد الله أن صادرات السودان من الذهب وصلت إلى رقم قياسي تجاوز 1.7 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق.


وأفاد بأن صادرات الذهب استحوذت على 40 بالمئة من صادرات السودان العام الماضي.

وكانت وزارة المالية السودانية، وافقت على إنشاء أول بورصة للذهب، بعد اكتمال الشروط المطلوبة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (2)

خطة مصرية للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

download

الكويت.. إطلاق شبكة الاتصالات الرابعة أواخر مارس

h_57179873-scaled

ألمانيا: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي إذا لزم الأمر

010101

الذهب ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة والتركيز على أوكرانيا

576c07ce-f99c-47e2-b07b-8c3491789d33_16x9_1200x676

السعودية: رصد مليون متر مربع مطورة وخالية في أحياء الرياض

621639110a7c8

البنك الدولي: تبني التكنولوجيا حلّ للحد من الفقر والبطالة في الأردن

أخبار متعلقة
1-14

تراجع أسعار الذهب عالميا

ce63ac22-f665-4ac4-b6f1-ab99c7547f25_16x9_1200x676

شركات التشفير تجمع 25 مليار دولار من المستثمرين في عام واحد

3 - Copy

أسعار الذهب محليا

220221101233885920842

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

3 - Copy

أسعار الذهب محليا

b262145957dbabea0aa8275935619217

ارتفاع أسعار النفط عالميا