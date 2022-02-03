الخميس 03-02-2022
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الخميس، 03-02-2022 10:59 ص

شركات التشفير تجمع 25 مليار دولار من المستثمرين في عام واحد

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الوكيل الإخباري - تتمتع الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة ببداية قوية لهذا العام، حيث حصلت على مئات الملايين من الدولارات حتى مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الانخفاض الحاد في أسعار الأصول الرقمية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت العديد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص عن اجتذاب الكثير من التمويلات في يناير. إذ جمعت شركة Crypto Exchange FTX والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة مجتمعة 800 مليون دولار، حيث قدرت قيمة الشركة بـ 32 مليار دولار وشركاتها التابعة في الولايات المتحدة بـ 8 مليار دولار.

وبلغت قيمة Fireblocks، وهي شركة ناشئة للبنية التحتية للعملات الرقمية، 8 مليارات دولار في جولة بقيمة 550 مليون دولار، بينما جذبت منافستها Blockdaemon نحو 155 مليون دولار على تقييم 1.3 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المفاوضات بشأن هذه الصفقات قد بدأت على الأرجح في أواخر العام الماضي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC.

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