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108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

الأحد، 11-02-2024 10:41 ص

108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 108 ملايين دينار، مقابل 99 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي 1778 شهادة مقابل 2350 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 245 شهادة، ثم الإمارات 200 فالعراق 189، ومصر 83، وسويسرا بعدد 3 شهادات منشأ.


وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها على العراق بقيمة 61 مليون دينار، والإمارات العربية المتحدة 10 ملايين دينار، ومصر نحو 8 ملايين دينار، والسعودية 6 ملايين دينار، ثم سويسرا بقيمة 3 ملايين دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 66 مليون دينار، والمنتجات الصناعية 16 مليون دينار، والزراعية 9 ملايين دينار، والعربية نحو 7 ملايين دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.


وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.


كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.

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