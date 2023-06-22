السيسي يطالب بقرارات سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى

الوكيل الإخباري -
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاثف ليصبح نظام قادر على الصمود أمام الأزمات التي لم نكن المسبب الرئيسي لها ولكننا الأكثر تضررا منها، مطالبا بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى.اضافة اعلان
وأشار إلى أن رؤية مصر في تحقيق نمو أخضر عبر توفير فرص شغل عبر التحول العادل على أنماط إنتاج واستهلاك مستدام تقوم على الأسس العلمية. فالنمو الأخضر ليس بديلا للتنمية المستدامة".
وشدد السيسي على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016، حقق نسبة نمو تجاوزت 6% سنويا.
وأوضح خلال حضوره فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في العاصمة الفرنسية باريس: "أطلقنا في عام 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف المرجوة منه". سكاي نيوز