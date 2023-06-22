الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

الملكة رانيا تعلق على حادثة الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

خدمة جديدة من وزارة العمل لأصحاب منشآت القطاع الخاص

 
الخميس، 22-06-2023 04:06 م

السيسي يطالب بقرارات سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى

256


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاثف ليصبح نظام قادر على الصمود أمام الأزمات التي لم نكن المسبب الرئيسي لها ولكننا الأكثر تضررا منها، مطالبا بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى.اضافة اعلان


وأشار إلى أن رؤية مصر في تحقيق نمو أخضر عبر توفير فرص شغل عبر التحول العادل على أنماط إنتاج واستهلاك مستدام تقوم على الأسس العلمية. فالنمو الأخضر ليس بديلا للتنمية المستدامة".

وشدد السيسي على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016، حقق نسبة نمو تجاوزت 6% سنويا.

وأوضح خلال حضوره فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في العاصمة الفرنسية باريس: "أطلقنا في عام 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف المرجوة منه". سكاي نيوز 

إقرأ ايضا
main_image6494378ddf469

الليرة التركية تنهار إلى قاع جديد

moved_LYNXMPEI640FC_L

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

Central Bank of Turkey_800x533_L_1428572167

المركزي التركي يرفع اسعار الفائدة 15%

649407b54236045e5c409f67

روسيا.. قفزة كبيرة في الطلب على الشاورما

2207496-1848639326

البنك الدولي يعتزم السماح للدول التي تعرضت لكوارث وتعثرت بوقف سداد أقساط ديونها

143-124141-global-financial-compact-paris-global-economy_700x400

قمة عالمية لمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي في باريس اليوم