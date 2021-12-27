الشوبكي: أسعار النفط بدأت رحلة الصعود بعد تراجع الخوف من "أوميكرون"

الوكيل الاخباري - كشف الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة المهندس عامر الشوبكي عن أن أسعار النفط بدأت بالصعود، حيث سجل خام برنت سعر 78.8 دولار للبرميل والخام الأمريكي 75.8 دولارا للبرميل، بسبب تراجع الذعر من ⁧‫المتحور الجديد أوميكرون‬⁩.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن المتحور أوميكرون يشكل مصدرا للقلق لكنه ليس مصدرا للذعر موضحا أن المستشفيات لا تواجه ضغطا بسبب نسبة التطعيم العالية في الولايات المتحدة.

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‎وقال الشوبكي إن هذا الارتفاع جاء على أسعار النفط مع عوامل الكبح من إعلان اليابان بيع 630 الف برميل نفط من مخزونها الاستراتيجي.



‎وبعد إلغاء 7 آلاف رحلة طيران حول العالم بسبب المتحور الجديد أوميكرون، بلغ معدل سعر برنت في العام 2021، 71 دولاراً للبرميل بارتفاع 70% عن معدل العام الماضي عند 42 دولارا للبرميل وبارتفاع 10% عن معدل السعر سنة 2019 عند 64 دولارا للبرميل.



