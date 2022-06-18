السبت 18-06-2022
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السبت، 18-06-2022 08:35 ص

الصادرات الأردنية إلى العراق ترتفع 32%

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

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وتظهر الأرقام الرسمية أن قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 111.3 مليون دينار مقابل 84.5 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 26.8 مليون دينار.


وتركزت الصادرات الوطنية الى الجارة الشقيقة العراق في العديد من القطاعات الصناعية، في مقدمتها الصناعات الغذائية، الهندسية والكهربائية، الألبسة، ورقية وكرتون، الكيماوية.

 

الغد

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111.3 مليون دينار قيمة صادرات الأردن للعراق خلال الربع الأول من 2022

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