الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اجتماع وزاري أردني إماراتي مصري لوضع آلية تنفيذ مشاريع "مبادرة الشراكة"

طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

انخفاض أسعار القمح والذرة عالميا إلى أدنى مستوى في شهرين

انخفاض أسعار النفط عالميا

ارتفاع حجم النقود المتداولة في الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من دورا جنوب الخليل

اجتماع أردني اوروبي اليوم لمواجهة التحديات المشتركة

وفيات الخميس 2-6-2022

الخرابشة يطلق البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة اليوم

الخميس، 02-06-2022 09:55 ص

طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

0L5A8804


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، عن طرح العطاء الخاص بإنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي.

اضافة اعلان


ودعت الشركة المتعهدين الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة الشركة خلال اوقات الدوام.


وتأتي أعمال إنشاء خط الربط تنفيذاً لعقد بيع الطاقة الكهربائية الذي سبق توقيعه بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية في أيلول الماضي.

ومن المقرر أن يزود الأردن في المرحلة الأولى العراق بقدرة كهربائية مقدارها 150 ميجاوات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
FT7t1LnXsAItBTB-2

اجتماع وزاري أردني إماراتي مصري لوضع آلية تنفيذ مشاريع "مبادرة الشراكة"

20220224_1645705187-599

انخفاض أسعار القمح والذرة عالميا إلى أدنى مستوى في شهرين

62022111820528117365

انخفاض أسعار النفط عالميا

62022114388701856518

ارتفاع حجم النقود المتداولة في الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من 2022

452447_1_1650096766

استقرار أسعار الذهب عالميا

0L5A0385

الخرابشة يطلق البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة اليوم

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_6d5711f30c1e5658e3e66533e5161206

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

297758

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

2F0C3FB2-711B-429E-BF29-F343CB39E1B4

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

b7c02560-423e-4741-8d37-c20212083b08

خبراء عن رفع أسعار الفائدة: يحافظ على جاذبية الدينار

6272275c89146

صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعته الرابعة لأداء اقتصاد الأردن الشهر الحالي

6272275c89146

النقد الدولي يبدأ مراجعته الرابعة لأداء اقتصاد الأردن