طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، عن طرح العطاء الخاص بإنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي.

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ودعت الشركة المتعهدين الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة الشركة خلال اوقات الدوام.



وتأتي أعمال إنشاء خط الربط تنفيذاً لعقد بيع الطاقة الكهربائية الذي سبق توقيعه بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية في أيلول الماضي.



ومن المقرر أن يزود الأردن في المرحلة الأولى العراق بقدرة كهربائية مقدارها 150 ميجاوات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.

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