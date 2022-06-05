الأردن استورد أكثر من 350 ألف برميل نفط من العراق آيار الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - استورد الأردن خلال شهر أيار الماضي ما يصل إلى (353.973) ألف برميل من النفط العراقي الخام، بمعدل زيادة بلغ (54,413) ألف برميل عن حجم الواردات التي وصلت المملكة في نيسان الماضي، والتي كانت (299.560) ألف برميل.

اضافة اعلان