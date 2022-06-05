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الأحد، 05-06-2022 11:31 ص

الأردن استورد أكثر من 350 ألف برميل نفط من العراق آيار الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - استورد الأردن خلال شهر أيار الماضي ما يصل إلى (353.973) ألف برميل من النفط العراقي الخام، بمعدل زيادة بلغ (54,413) ألف برميل عن حجم الواردات التي وصلت المملكة في نيسان الماضي، والتي كانت (299.560) ألف برميل.

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ووفقا لأرقام، اطلع عليها "الوكيل الاخباري" من بيانات النفط العراقية، فان معدل التصدير بلغ (11 ألف برميل كل يوم) بزيادة بلغت (1000 برميل ) عما كانت عليه في نيسان الماضي، كلها تمر عبر الحدود العراقية الأردنية إلى مصفاة البترول في الزرقاء. 

وأشارت الأرقام، إلى أن متوسط السعر لكل برميل وصل الأردن قد بلغ (97.25 دولار)، بزيادة بلغت ( 8.87 دولار) لكل برميل عما كان عليه السعر في نيسان الماضي، وهو بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين سعر تفضيلي يقل بـ 16 دولار عن السعر العالمي. 

واستأنف الأردن والعراق العمل بمذكرة تفاهم حول توريد نفط كركوك الخام إلى الأردن، وبدأ الاستيراد مطلع نيسان الماضي .

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