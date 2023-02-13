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الإثنين، 13-02-2023 10:28 ص

الصادرات البترولية في مصر ترتفع إلى 18.2 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن الصادرات البترولية عام 2022 ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي يصل لأكثر من 3 مليارات دولار.

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وأشار في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، إلى أنه تم طرح أربع مزايدات عالمية على منصة بوابة (مصر للاستكشاف والإنتاج) الرقمية منذ إطلاقها في عام 2021، ومن المخطط طرح ثلاث مزايدات عالمية خلال العام الجاري.


كما قال الوزير المصري إنه تم وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.


وكانت الصادرات البترولية المصرية في عام 2020 بلغت 7 مليارات دولار فيما ارتفعت في عام 2021 إلى 12.9 مليار دولار. ( سكاي نيوز )


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