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الخميس، 09-02-2023 10:19 ص

التضخم في مصر يقفز لأعلى مستوى بأكثر من 5 سنوات

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الوكيل الاخباري - قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير الماضي، إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار وأغلب السلع والخدمات الأخرى، متأثرة بانخفاض العملة المحلية.

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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 25.8 % في يناير الماضي، مقابل 21.3 % في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.


وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.7 % في يناير مقارنة مع 2.1 % في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


قراءة التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير الماضي، تأتي أعلى بكثير من متوسط توقعات المحللين التي كانت تدور حول مستوى 23.75 %. ( سكاي نيوز )

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