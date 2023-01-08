الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق نار على دورية لمكافحة التهريب وإصابة أحد أفرادها

التنمية: ضبط 537 متسولاً الشهر الماضي

مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022

علان: أسعار دمغة الذهب والمصنعية لا تتأثر بالسعر العالمي

فرص تدريب وعمل للذكور والإناث في العقبة - تفاصيل

رؤية عمّان تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية - تفاصيل

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي الأسبوع القادم

الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة في إربد

 
الأحد، 08-01-2023 02:37 م

الصين: النمو الاقتصادي سيعود للمسار الطبيعي قريبا

2086916-1411341084


الوكيل الإخباري - قال مسؤول صيني، إن النمو الاقتصادي سيعود للمسار الطبيعي في ظل تقديم بكين لمزيد من المساعدات المالية للأسر والشركات الخاصة لمساعدتهم في التعافي، عقب أن أنهت البلاد العمل بسياسة تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا.

اضافة اعلان


وذكرت "بلومبيرج"، أن جوو شوكينج مسؤول الحزب في المركزي الصيني قال اليوم، من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعا بسبب تعامل البلاد الفعال مع الجائحة، وبعد استمرار تفعيل سياساتها الاقتصادية، مضيفا "يتمثل أساس التعافي الاقتصادي في تحويل إجمالي الدخل الحالي إلى الاستهلاك والاستثمار بأكبر قدر ممكن".


وتعهد جوو شوكينج باستخدام السياسات المالية لتعزيز دخل المواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا، لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الاستهلاك، وأوضح أنه يتعين على القطاع المالي أيضا تطوير منتجات من شأنها التشجيع على شراء المنازل والسيارات. ( الاقتصادية )


إقرأ ايضا
225.3

العراق يعلن بدء الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء بمنتصف آذار

LYNXNPEB960O0_L

الشلل يضرب السوق السوداء في مصر

33

أميركا ترجئ إعادة بناء الاحتياطي النفطي مع ارتفاع الأسعار

shutterstock_795560599

البنك الدولي: اشتداد أزمة الديون في العالم وبلدان مُعرضة للمديونية الحرجة

البنك المركزي (5)

المركزي: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفي 7.8%

473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

المبادلات التجارية بين الأردن وقطر تقفز بنسبة 28% في 2022

أخبار متعلقة
5585

تركيا.. 20 مليار دولار صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي

1547468239020

الحاج توفيق يعلق على تمديد حبس المدين في الأردن

LYNXMPEA760SZ_L

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

عالمياً.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

530

انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

5555555

أسهم الإمارات تودع 2022 بأكبر مكاسب سنوية في تاريخها