الصين: النمو الاقتصادي سيعود للمسار الطبيعي قريبا

الوكيل الإخباري - قال مسؤول صيني، إن النمو الاقتصادي سيعود للمسار الطبيعي في ظل تقديم بكين لمزيد من المساعدات المالية للأسر والشركات الخاصة لمساعدتهم في التعافي، عقب أن أنهت البلاد العمل بسياسة تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا.

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وذكرت "بلومبيرج"، أن جوو شوكينج مسؤول الحزب في المركزي الصيني قال اليوم، من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعا بسبب تعامل البلاد الفعال مع الجائحة، وبعد استمرار تفعيل سياساتها الاقتصادية، مضيفا "يتمثل أساس التعافي الاقتصادي في تحويل إجمالي الدخل الحالي إلى الاستهلاك والاستثمار بأكبر قدر ممكن".



وتعهد جوو شوكينج باستخدام السياسات المالية لتعزيز دخل المواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا، لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الاستهلاك، وأوضح أنه يتعين على القطاع المالي أيضا تطوير منتجات من شأنها التشجيع على شراء المنازل والسيارات. ( الاقتصادية )