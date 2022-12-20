الصين تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الوكيل الإخباري - أبقى بنك الشعب المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في ظل تراجع قيمة اليوان أمام الدولار مما يحد من مساحة الحركة أمام السياسة النقدية.



وقرر البنك المركزي اليوم استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 3.65 % في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 4.3 % .

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كان قد تم خفض هذه الفائدة في آب و أيار من العام الحالي بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي أيلول الماضي بمقدار 5 نقاط أساس. ( الاقتصادية)