الصين تحظر واردات 35 شركة أغذية تايوانية قبيل زيارة بيلوسي

الوكيل الإخباري - حظرت الصين الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية تصدر لها البسكويت والمعجنات، اعتبارا من أمس الإثنين.

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واعتبرت وكالة ”رويترز“ أن هذه الخطوة بمثابة ”تحذير“ للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي قبل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية يوم الثلاثاء، أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة في لائحة ”تعليق استيراد“.



ومن بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز، تم إدراج 35 ضمن ”تعليق الاستيراد“، وفقا لما نقلت رويترز بناء عن بيانات التسجيل المنشورة على موقع الإدارة العامة للجمارك الصينية.



وقال مدير أعمال في إحدى الشركات التايوانية المتضررة من القرار: ”علمت بالحظر قبل أن أغادر العمل الليلة الماضية“، مضيفا أنه لا يعرف سبب حظر شركته.



وأضاف، رافضا نشر اسمه، أن ”هناك شركات أغذية تقول إن منتجاتها رُفضت في الجمارك الصينية بالفعل“.



وجاء قرار التعليق في الوقت الذي حذرت فيه الصين بيلوسي مرارا من الذهاب إلى تايوان، التي تقول إنها تابعة لها، في زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ الصين الواحدة الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به. ( ايلاف )

