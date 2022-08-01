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الإثنين، 01-08-2022 01:24 م

الصين: ارتفاع التجارة مع دول الحزام نصف السنوية بنسبة 17.8%

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الوكيل الإخباري - قالت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الصينية إن قيمة تجارة السلع للصين مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق وصلت إلى 6.3 تريليون يوان في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 17.8 بالمئة على أساس سنوي، حيث شكلت 31.9 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية الصينية. (الدولار الأميركي يساوي 6.74 يوان تقريبا).

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وضخت الصين 65.03 مليار يوان من الاستثمار المباشر غير المالي في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، بزيادة 4.9 بالمئة على أساس سنوي، في حين استقبلت استثمارات بقيمة 45.25 مليار يوان من دول الحزام والطريق في الفترة بين كانون الثاني إلى حزيران الماضيين، بزيادة 10.6 بالمئة على أساس سنوي.

 

و أظهرت بيانات واردة من الهيئة العامة للجمارك بالصين أخيرا ، أن قيمة التجارة الثنائية بين الصين والإمارات العربية المتحدة وصلت إلى حوالي 46.03 مليار دولار أميركي خلال الفترة كانون الثاني - حزيران الماضيين، بزيادة 46.4 بالمئة على أساس سنوي.


وفي نفس الفترة، وبلغت قيمة صادرات الصين إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ذاتها نحو 24.52 مليار دولار أميركي، بزيادة 23 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة وارداتها من الأخيرة حوالي 21.51 مليار دولار أميركي، بزيادة 86.9 بالمئة قياسا إلى نفس الفترة من العام الفائت.


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