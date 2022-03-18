الصين ترفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الصين إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006، بينما زادت أسعار الديزل إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام بعد صعود أسعار النفط العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا.

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وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن أسعار التجزئة للبنزين سترتفع اعتباراً من اليوم الجمعة بواقع 750 يوانا (118 دولاراً) للطن وستزيد أسعار الديزل 720 يوانا للطن، وهي أكبر زيادات منذ اعتماد آلية التسعير الحالية في عام 2013، وستشهد العاصمة بكين على سبيل المثال قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا للطن وارتفاع أسعار الديزل إلى 9695 يوانا للطن.



وأضافت اللجنة أنه بموجب نظام التسعير الصيني، يتم تقييم أسعار التجزئة للوقود كل عشرة أيام عمل لتعكس أسعار النفط الخام القياسية العالمية طالما أن هذه الأسعار تتحرك بين 40 و130 دولارا.



وأشارت الى أنه تم الطلب من أكبر ثلاث شركات بترول في الصين، وهي شركة البترول الوطنية الصينية وشركة البترول والكيماويات الوطنية الصينية وشركة النفط البحري الوطنية الصينية، الحفاظ على إنتاج البترول وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

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