السبت 26-03-2022
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الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون
الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين
الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر
اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان
أخبار الشركات
أخبار الشركات
زين راعي الاتصالات الحصري لسباق ألتراماراثون البحر الميت
انطلاق دورة تدريبية مجانية جديدة في مركز زين للفايبر بالتعاون مع التدريب المهني
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"تستعرض باقة من المنتجات المبتكرة في نموذج بيت سامسونج الذكي في سيتي مول
الحمل الكهربائي يسجل 3710 ميجا واط مساء الخميس
كورونا
كورونا
كورونا حول العالم: 478.6 مليون اصابة والوفيات تتجاوز 6.11 مليون
ألمانيا: لم نقترب من القضاء على جائحة كورونا ولا يمكننا الحديث عن يوم الحرية
بريطانيا تقترب من تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا
طبيب روسي يوضّح سبب احتياج المصابين بأوميكرون للبرودة
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