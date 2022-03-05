الصين تخفض هدفها للنمو الاقتصادي

الوكيل الاخباري- خفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي السنوي إلى أدنى مستوى له منذ عقود، في الوقت الذي تكافح فيه بكين التراجع.



وقال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، في تقرير مقدم إلى الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية، إن "الحزب الشيوعي الحاكم سيهدف إلى تحقيق نمو بنحو 5.5 بالمئة هذا العام، انخفاضا من النمو الذي بلغ 8.1 بالمئة العام الماضي".



وأشار التقرير إلى أن "أسعار السلع ترتفع، لكنه لم يذكر السبب".



وقال لي خلال خطاب استمر 55 دقيقة في افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين: "تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودا شاقة".



واعترف لي بشكل غير مباشر بتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار النفط والقمح والسلع الأخرى، قائلا إنها "تظل مرتفعة وعرضة للتقلبات"، لكنه لم يشر إلى السبب.



وأضاف: "كل هذا يجعل بيئتنا الخارجية متقلبة وخطيرة وغير مؤكدة بشكل متزايد".



وركز تقريره على الاقتصاد والضمان الاجتماعي والقضايا المحلية الأخرى.



ولم يتم الإعلان عن أي هدف للنمو عام 2020، بعد إغلاق جزء كبير من الاقتصاد لمكافحة فيروس كورونا. وكان هدف العام الماضي أكثر من 6 بالمئة، وهذا العام هو أول مرة منذ التسعينيات يكون الهدف الرسمي أقل من 6 بالمئة.



ووعد الحزب الحاكم بتخفيضات ضريبية لأصحاب المشروعات الذين يولدون الوظائف والثروة. وطلب من المصارف أن تقدم المزيد من القروض، وتضخ الحكومة الأموال في الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على بناء الأشغال العامة.



ويعد الحزب الحاكم ببناء المزيد من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

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روسيا اليوم