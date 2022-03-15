الثلاثاء 15-03-2022
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الثلاثاء، 15-03-2022 12:45 م

نيكاي الياباني يرتفع مع صدور بيانات اقتصادية صينية قوية

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الوكيل الإخباري - أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية من الصين المجاورة والشريك التجاري الرئيسي، لكن حدّ من مكاسبه الحذر قبيل الرفع المتوقع للفائدة الأميركية وهو الأول منذ ثلاث سنوات والمنتظر في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراوح أداء السوق بين مكاسب ضئيلة وخسائر في وقت سابق من جلسة اليوم، في حين يزن المستثمرون المخاطر، ومنها تشديد كبير للسياسة النقدية الأميركية إلى جانب الانتشار السريع لفيروس "كورونا" في الصين والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع "نيكاي" عند الإغلاق 0.15% إلى 25346.48 نقطة بعد أن فتح على انخفاض 0.35%.

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