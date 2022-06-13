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الإثنين، 13-06-2022 08:58 ص

الصين: زيادة ملحوظة في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة

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الوكيل الإخباري - قالت الصين، اليوم الاثنين، ان البلاد سجلت ارتفاعا كبيرا في حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في شهر أيار الماضي الماضي، وذلك بفضل جهود البلاد الرامية إلى ضمان استئناف الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد.

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وأظهرت أرقام واردة من جمعية سيارات الركاب الصينية أن حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة وصل إلى 360 ألف وحدة في الشهر الماضي، بزيادة 91.2 بالمائة على أساس سنوي.

 

وارتفع هذا الرقم بنسبة 26.9% قياسا إلى شهر نيسان الماضي.


في الأشهر الخمسة الأولى، زاد حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في البلاد بنسبة 119.5 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.71 مليون وحدة.


وبشكل عام، انتعش حجم مبيعات سيارات الركاب في شهر أيار مقارنة مع الشهر السابق، اذ تم بيع ما مجموعه 1.35 مليون سيارة ركاب، بزيادة 29.7% على أساس شهري.


ومع تراجع حالات الإصابة بكورونا تدريجيا ومعالجة الإضطرابات اللوجستية في البلاد، ومن المتوقع أن يتم إطلاق قدرة إنتاج السيارات بكاملها في شهر حزيران الحالي، وفقا لما قالته الجمعية.

 

ومن المتوقع أن تشهد الصين نموا بأكثر من 10 بالمائة في حجم الإنتاج والمبيعات في هذا.

 

بترا

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