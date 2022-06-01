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الأربعاء، 01-06-2022 12:04 م

خبير يدعو الحكومة لإلغاء كل الضرائب على المركبات الكهربائية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - دعا الخبير في قطاع الطاقة والنفط هاشم عقل الحكومة إلى إلغاء كل الضرائب الجمركية على المركبات الكهربائية.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن التحول والانفتاح بشكل أكبر على المركبات الكهربائية سوف يوفر ملايين الدنانير على الأردن، ويقلل من حجم الفاتورة النفطية الكبيرة التي يدفعها سنوياً. 

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية تحقق استدامة بيئية لانها تقلل معدلات التلوث، إلى جانب قلة تكاليف صيانتها وسهولة امتلاكها. 


وأضاف عقل أن كبريات مصانع السيارات بالعالم بدأت بالتحول فعلياً للسيارات الكهربائية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط من جهة، و توفير منتجات أفضل للمستهلكين من جهة اخرى.

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