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الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

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الإثنين، 10-07-2023 12:39 م

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

سعر-المحروقات


الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار البنزين بنوعيه في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من تموز الحالي فيما ارتفعت أسعار السولار والكاز، مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر حزيران الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

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ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من تموز سعرا بلغ 725 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي، والذي بلغ 742.1 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمئة.


كما سجل البنزين أوكتان 95 في الأسواق العالمية 779.9 دولار للطن، مقابل 789.8 في حزيران الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 1.3 بالمئة.


وارتفع سعر السولار من 638.9 دولار للطن إلى 652.4 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 688.8 دولار للطن إلى 706.4 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.

 

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