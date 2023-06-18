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الأحد، 18-06-2023 12:03 م

صادرات الصين من الديزل ترتفع 4 أضعاف في مايو على أساس سنوي

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات، الأحد، أن صادرات الصين من منتجات الوقود المكرر قد ارتفعت على أساس سنوي في مايو، حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى قيام المصافي بنقل مخزوناتها إلى الخارج بينما ظلت واردات الخام مرتفعة.

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وارتفعت صادرات الديزل أربع مرات تقريبا مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 600 ألف طن متري، كما ارتفعت صادرات البنزين بنسبة 67 % إلى 1.36 مليون طن متري.

 

وتأثر الطلب المحلي على الديزل نتيجة استمرار الضعف في سوق العقارات في الصين بالإضافة إلى التباطؤ في قطاع التصنيع.

وكان من المتوقع أن ينخفض الطلب المحلي على البنزين في مايو مع عودة حركة السفر على الطرق إلى طبيعتها بعد نهاية العطلة الوطنية في بداية الشهر.

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