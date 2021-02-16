الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 01:44 م

الطقس البارد يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو عام

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الوكيل الاخباري - تم تداول أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوى في 13 شهرا على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبب في إغلاق الآبار في تكساس، أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة.

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كما زادت الأسعار مع إعلان جماعة الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على السعودية، مما أثار مخاوف متعلقة بالإمدادات في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بينما تلقت الأسعار الدعم أيضا من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.


وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" بنسبة 0.7 بالمئة، لتصل إلى 69.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير 2020. 


وتسبب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس أمس الاثنين وفرض قيودا على مشغلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.


وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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