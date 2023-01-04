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الأربعاء، 04-01-2023 04:04 م

العراق: انخفاض نسبة الإيرادات النفطية 8.6 % نهاية 2022

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الوكيل الإخباري - انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة 8.6 بالمئة على أساس شهري في كانون الأول الماضي.

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وأظهرت بيانات وزارة النفط العراقية، أن صادرات النفط، ارتفعت بنسبة 3.42 بالمئة على أساس شهري في كانون الأول إلى 103 ملايين و281 برميل، مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 99.67 مليون برميل.


وتابعت أنه انخفض مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الأول بنسبة 8.6 بالمئة لتصل إلى 7.606 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغت فيه الإيرادات 8.321 مليار دولار، مبينة أن هذه الإحصائية جاءت باستثناء التدفقات من إقليم كردستان العراق.


وأشارت إلى أن هذا الانخفاض بالإيرادات شمل الصادرات النفطية من حقول الجنوب عبر الموانئ الجنوبية، وكذلك من حقول كركوك الشمالية عبر ميناء جيهان التركي.

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