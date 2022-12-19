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ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين

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الإثنين، 19-12-2022 07:01 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين

نفط


الوكيل الاخباري - استعادت أسعار النفط قوتها الاثنين، بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9% إلى 79.76 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.89 دولارا للبرميل بارتفاع 60 سنتا أو 0.8%.


وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط، أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لحالات كورونا بعد أن خففت بكين قيود التنقل.


وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس "على الرغم من زيادة حالات الإصابة بكورونا، فإن التفاؤل الناجم عن إعادة الفتح وتخفيف السياسة (المتعلقة بكورونا) يعملان على تحسين التوقعات بالنسبة للطلب على النفط".

 

وكالات


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